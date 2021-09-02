Пригрозили контрмерами: Россия свирепствует из-за возможного вступления Украины в НАТО

Россия будет предпринимать ответные меры, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу. В Кремле считают, что такой шаг Киева будет представлять угрозу для Москвы.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия планирует провести перебалансирование ситуации.

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Россия якобы переживает за собственные границы

Вступление Украины в Альянс позволит переброску военной инфраструктуры НАТО непосредственно к российским границам.

Это вопрос, который повлечет за собой необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансирование ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ,

– сказал Песков.

Ранее рупор Кремля уже отмечал, что даже идея присоединения Украины в НАТО "совсем не нравится России". Не обошло внимание россиян и "желание американцев поздравить такие стремления Киева".

Кремль против того, чтобы США оказали помощь Украине

Также пресс-секретарь Путина отметил, что не нравится Москве и желание Вашингтона предоставить военную помощь Украине. Более того, Песков пригрозил, что это может привести даже к эскалации на Донбассе.

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Байден поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО

Отметим, что президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО. Вместе с тем в Белом доме перечислили ряд шагов, которые должна сделать Украина на пути в Альянс. О конкретных сроках даже не говорилось.