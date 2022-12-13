Слухи, что прихожанам УПЦ МП придется перекрещиваться в ПЦУ: почему это фейк

В сети распространяют слухи, будто бы прихожанам УПЦ Московского патриархата придется "перекрещиваться" в Православной церкви Украины. Однако это фейк.

Информацию о необходимости "перекрещения" распространяют в телеграмме так называемые Z-каналы. Однако она совсем не соответствует действительности. Почему, рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Перекрещиваться не придется

Объявление о том, что прихожане, крещенные священником УПЦ МП, должны "повторно пройти крещение" в ПЦУ, распространяет не Православная церковь Украины, а вражеские телеграмм-каналы.

Журналистам фактчекингового проекта StopFake в пресс-службе ПЦУ сообщили, что распространенная информация – это подделка.

Подобная практика перекрестка в ПЦУ не одобряется и не осуществляется. Поскольку это грубая богословская ошибка, нарушение канонов и тяжкий грех,

– отметили в ПЦУ.

Информация о необходимости перекрещивания – это фейк / Фото из телеграмм-канала SPRAVDI

Кстати, именно в УПЦ Московского патриархата перекрещивали верующих православных церквей Украины, которые в МП считаются "раскольническими".

Священник ПЦУ Андрей Дудченко подчеркнул, что Московский патриархат "пренебрег канонами и принес веру в жертву политике".

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