На Прикарпатье в аварии погиб младенец: еще два человека в больнице

На Коломыйщине, что на Прикарпатье, произошла авария. Столкнулись водитель Toyota Rav 4 и Peugeot Expert.

Предварительно известно, что первый не убедился в безопасности маневра. Столкновение произошло 7 января ориентировочно в 18: 50.

К теме На Прикарпатье авто упало в пропасть и въехало в дом

Водитель Toyota выехал на главную дорогу: погибла 5-месячная девочка

Правоохранители сообщили, что автомобили столкнулись на перекрестке дороги Татаров – Каменец-Подольский и Стрый – Черновцы – Мамалыга.

30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал со второстепенной дороги в селе Ценява на главную и не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Peugeot Expert,

– установили правоохранители.

В полиции рассказали, что после столкновения Toyota отбросило в кювет. Правоохранителям известно, что:

в результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota;

из этого же авто пострадали водитель и двое пассажиров – женщина и пожилой мужчина.

Потерпевшие – жители Снятинщини, их доставили в больницу. 57-летний рулевой Peugeot Expert не травмировался,

– рассказали в полиции.

Полиция установила, что водители были трезвы.

Водитель Peugeotне пострадал, он ехал в машине сам / Фото Нацполиции

Следователи открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

Коротко о последних подобных авариях

7 января в Косовском районе произошла авария. Автомобиль съехал с проезжей части дороги в обрыв и врезался в жилой дом. Пассажирку госпитализировали.

6 января стало известно, что дело в отношении 16-летнего водителя Infiniti, который устроил смертельное ДТП, распределили на судью Татьяну Янцовскую, которая ранее условно осудила подростка по другому делу.

5 января в том же Харькове маршрутка сбила насмерть 50-летнюю женщину. Это случилось на пешеходном переходе.

Вероятные причины ужасного ДТП в Черниговской области – смотрите видео

По статье виновным грозит заключение от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такового.

Повний текст публікації поліції

Прикарпатські поліцейські розслідують ДТП, де загинуло немовля.

Аварія з летальним наслідком, у якій загинула 5-місячна дівчинка і травмувалися троє дорослих, сталася на Коломийщині. На місці події працюють поліцейські, забезпечуючи дорожній рух. Слідчі здійснюють першочергові необхідні заходи для встановлення всіх обставин аварії.

7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Татарів – Кам'янець-Подільський та Стрий – Чернівці – Мамалига.

Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і вчинив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert. Після зіткнення транспортний засіб Toyota відкинуло у кювет. На місце події прибули й рятувальники.

Внаслідок аварії загинуло п'ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів – жінка і літній чоловік. Обидвох водіїв перевірено на стан сп'яніння – тверезі.