На Прикарпатье "на зебре" сбили 12-летнюю девочку: разъяренные селяне перекрыли дорогу

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области 30 июля легковушка на пешеходном переходе сбила 12-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали, а разъяренные жители села перекрыли дорогу с требованием установить светофор.

В селе Лесной Хлебичин, Коломыйского района легковушка наехала на девочку, которая переходила дорогу.

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Что известно о ДТП на Прикарпатье

35-летняя жительница Ивано-Франковска, которая была за рулем автомобиля Skoda, сбила ребенка на пешеходном переходе. Девочку госпитализировали, а у водителя авто взяли кровь на анализ на выявление алкоголя в крови.

Генеральный директор Ивано-Франковской областной детской клинической больницы Тарас Мельник сообщил, что потерпевшая в тяжелом состоянии.

Ребенок в очень тяжелом состоянии. Она находится в травматическом шоке. Ушиб головного мозга, перелом плеча, открытый перелом голени, ушиб брюшной полости, грудной клетки. Ребенок без сознания, какие-то прогнозы делать рано. Сейчас ей проводят противошоковую терапию и готовят к операции,

– сказал медик.

Все это произошло на автомобильном пути национального значения Н-10 сообщением Стрый – Черновцы, который проходит через село.

После ДТП, крестьяне частично перекрыли дорогу Н-10 с требованием установить на пешеходном переходе светофор. На месте пикета работают патрульные для обеспечения правопорядка.



Крестьяне частично перекрыли дорогу после ДТП / Фото Galka.if.ua

По статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств, виновнице аварии грозит штраф в сумме от 3 400 до 8 400 гривен, 6 месяцев ареста или 3 года ограничения свободы.