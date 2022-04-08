На Прикарпатье мошенники звонят от имени чиновников и выманивают деньги "для армии"
Источник:фейсбук Андрея Найды
В Калуше на Ивано-Франковщине, мошенники решили нажиться на войне. Они звонят людям и просят перечислить деньги украинской армии.
Об этом рассказал председатель Калушского городского совета Андрей Найда. Он отметил, что злоумышленники представлялись сотрудниками городского совета.
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О действиях мошенников сообщили многие люди
Сегодня звонили разные люди и сообщали, что к ним обращаются от имени должностных лиц Калушского городского совета, в частности, от первого заместителя Мирослава Тихого, и просят материальную помощь на ВСУ и ТрО,
– написал Найда.
В горсовете заверили: никаких благотворительных собраний не проводят и не организуют. Это задача исключительно волонтерских организаций и центров, которые хорошо известны в общине. Найда призвал людей быть осторожными и тщательно проверять информацию.
Последние громкие случаи мошенничества в Украине:
- В Виннице задержали группу мошенников, которые требовали у людей 70 тысяч за вывоз из горячих точек.
- В Одесской области мужчины, которые представлялись бойцами теробороны, переправляли так называемых "волонтеров" за границу.
- В заблокированном Мариуполе мужчина брал деньги за эвакуацию из города.
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