На Прикарпатье произошло землетрясение
22 декабря 2021 , 09:23Читати новину українською
Источник:Главный центр специального контроля
В Ивано-Франковской области вблизи города Надворная зафиксировано землетрясение магнитудой 2,6. Его эпицентр находился на глубине 4 километра.
В Главном центре специального контроля отметили, что по классификации землетрясений это относится к едва ощутимым. Его колебания повлияли на людей, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
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Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 километра,
– говорится в сообщении.
На Прикарпатье уже было землетрясение в декабре
- Главный центр специального контроля 15 декабря зафиксировал землетрясение магнитудой 2,9.
- Тогда подземные толчки произошли также возле города Надворная.
- Землетрясение также квалифицировали как едва ощутимое.
- Эпицентр был обнаружен на глубине 5 километров.