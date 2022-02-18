На Прикарпатье шквальный ветер сорвал крышу лицея и повалил дерево на маршрутку

Сильный ветер в селе Пнев, что в Ивано-Франковской области, сорвал крышу со зданий лицея. А в городе Бурштын дерево упало на маршрутку.

По всей территории Украины 17 февраля действовало штормовое предупреждение. От мощных ветров пострадало и Прикарпатье.

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Последствия непогоды на Прикарпатье

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в селе Пнев Надворнянского района в результате шквального ветра повреждена крыша спортзала и котельной лицея. Общая площадь нанесенного ущерба – 180 квадратных метров.

Кроме того, в городе Бурштын дерево упало на маршрутку, которая находилась на стоянке.

К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

Ветры наделали бед и на Львовщине: что известно

В Стебнике, что на Львовщине, случился чрезвычайный инцидент из-за непогоды. Там ураганный ветер снял часть крыши с местной больницы.

Кроме того, 17 февраля полностью без света остались 93 населенных пункта.

Во Львове на улице Кульпарковской на припаркованные автомобили упала старая кирпичная стена. В нескольких местах обрушились части фасадов домов.

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