На Прикарпатье в третий раз за месяц произошло землетрясение

В Ивано-Франковской области 29 декабря было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4. На Прикарпатье трясло уже в третий раз за последний месяц.

Землетрясение на Западе Украины зафиксировали 29 декабря, в 16:17. По классификации оно относилось к едва ощутимым.

Читайте также Возле греческого Крита в третий раз за несколько дней произошло сильное землетрясение

На Прикарпатье снова произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в районе поселка Белозорина Надворнянского района Ивано-Франковской области. Он залегал на глубине 3 км.

Землетрясение было слабым. Толчки могли ощутить только отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В управлении по гражданской защите Ивано-Франковской ОГА отметили, что из населенных пунктов информация не разрушения не поступала.

Предыдущие землетрясения в Ивано-Франковской области

В течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрировали 9 землетрясений. Предыдущее, магнитудой в 2,5, произошло близ города Надвирна 21 декабря. Перед этим трясло 15 декабря – тоже недалеко от Надворной.

Еще одно землетрясение около этого же города произошло 19 ноября, его магнитуда составила 2,6.

В Ивано-Франковской области снова зафиксировали землетрясение: смотрите карту ГЦСК

Обратите внимание – ужасное землетрясение в Китае в 2008 году: смотрите видео