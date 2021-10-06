На Прикарпатье водитель сбил мужчину и оставил его умирать на дороге

Вечером 3 октября в селе Стрымба на Ивано-Франковщине произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем Audi A6 сбила 62-летнего пешехода, а потом скрылась с места происшествия.

Трагедия произошла около 21:00. После аварии пострадавший остался на дороге. Когда его заметили и вызвали скорую, то было поздно – мужчина скончался по дороге в больницу.

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Полиция разыскала виновницу

Для того, чтобы найти того, кто совершил ДТП полицейским пришлось проверить камеры видеонаблюдения вблизи места трагедии.

Женщину, которая совершила ДТП правоохранителям удалось найти. Ею оказалась 30-летняя жительница Ивано-Франковска. Ее и автомобиль нашли в городе на одной из улиц. Сейчас правоохранители устанавливают, почему женщина оставила пострадавшего умирать на дороге.

За смертельнуюаварии женщине грозит от 3 до 8 лет заключения. Также виновницу ДТП могут лишить водительских прав на срок до 3 лет.

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