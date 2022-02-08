На Прикарпатье вспыхнул пожар на нефтехимическом предприятии

Утром 8 февраля на предприятии "Карпатнефтехим" в Калуше произошел пожар. Там в одном из корпусов загорелась печь для отопления, которая работает на древесине.

Спасателям удалось справиться с огнем за полчаса. Но пиролизная печь продолжила гореть факельно.

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Угрозы удалось избежать

По словам работников МЧС, пожар развернулся на площади 70 квадратных метров. Они уверяют, что на другое оборудование огонь не перекинется.

После того как пожарным удалось побороть пожар окончательно, они продолжили охлаждать печь.

К тушению привлекли 55 человек и 13 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Пожары в Украине: последние случаи

Досадный инцидент произошел 6 февраля во Львове на территории Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого. Там пожар уничтожил 2 деревянных здания экспозиции "Гуцульская хата".

Также 4 февраля в Харькове в одно из общежитий политехнического института вызвали спасателей. Там в одной из комнат произошло возгорание. Спасателям пришлось тушить огонь 40 минут.

Еще 4 января в Киеве случился пожар в квартире 5-этажного дома. Спасатели эвакуировали из дома 8 жильцов.

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