Черных пакетов много не бывает: Пригожин заявил о создании "центров подготовки ополченцев"

ЧВК "Вагнер" Пригожина набирает "ополченцев" в приграничных с Украиной областях. Содержать такие "центры народного ополчения" предлагают региональным бизнесам.

По данным росСМИ, основатель группы наемников Евгений Пригожин заявил, что региональный бизнес будет еженедельно отправлять четверть работников на "службу в окопах".

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Ополченцев заманивают наградами от государства

По его мнению, "центры народного ополчения" будут состоять из первой линии, которая будет держаться на жителях региона.

Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться в госорганы, а возложить ответственность на региональный бизнес,

– отметил Пригожин.

"Повар Путина" продолжил свои манипуляции о "сознательном бизнесе" и решил, что имеет для них достойную награду. Мол, в ответ на их гражданскую позицию нужно не жалеть высоких государственных наград, а соотечественникам не скупиться на слова благодарности.

"Половозрелые самцы" уже собираются рыть окопы в России

Так что Пригожин объяснил свою позицию достаточно просто: "если ты владелец небольшого завода, где работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность".

И так по кругу: одна неделя в окопах, три дома и на производстве,

– отметил Пригожин.

Тем временем группа "Вакансии в ЧВК "Вагнера" уже ведет набор кандидатов.

Линии Вагнера: для чего все это Пригожину

Россияне сооружают "линию Вагнера" в регионах, граничащих с Украиной. Так называемые защитные постройки начали появляться, в частности, в Белгородской и других областях.

Кроме того, российские наемники из ЧВК "Вагнер" возводят оборонную линию вблизи Лисичанска. Согласно обнародованным снимкам со спутника, захватчики уже построили почти двухкилометровое укрепление.

В то же время так называемая "линия Вагнера" совсем не отвечает нарративам о ходе войны, поступающим из Кремля.

Похоже, что в России возник раскол, четко прослеживающийся в действиях "повара Путина", который продолжает создавать разногласия.

Скорее всего, Пригожин, критикуя военное руководство и решение Путина, пытается создать собственный авторитет. Он также очень активен в инфополе, ведет телеграм-канал, общается с милблогерами, дает интервью.

В ISW также считают, что отдельная армия, действующая бок о бок с официальной, может создать немало проблем Путину.

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