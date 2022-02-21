Прикрываются учениями: Россия ввела в Азовское море десантные и боевые корабли

Россия ввела в акваторию Азовского моря боевые корабли, а также ракетные катера. Это государство-агрессор снова объясняет проведением "учений". Раньше была попытка заблокировать для этого весь Азов.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на совместном брифинге с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Резников подтвердил, что россияне активно маневрируют у границ Украины, их скопления – на территории оккупированного Крыма.

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В Азовское море вошли 3 больших десантных корабля и 5 боевых

Двигаются корабли в Черном и Азовском морях. Была попытка заблокировать даже весь Азов, а также доступ к нашим портам в Одесской области. Но это им не удалось. Сейчас под предлогом участия в учениях в Азовское море вошли 3 больших десантных корабля и 5 боевых кораблей и катеров других классов, в том числе ракетный катер,

– рассказал Резников.

Министр также подчеркнул, что для него не стало неожиданностью продление совместных учений на территории Беларуси. Ведь войска из дальних округов России добирались сюда несколько недель, так что было маловероятно, что их уведут.

Что касается внезапных военных учений на территории Приднестровья, то в Минобороны говорят, что это тоже не сюрприз. На них ВСУ готовы реагировать при необходимости.

Смотрите фото из Азовского моря / Фото с "Милитарный"

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Войска России у границы Украины: последние новости

Согласно данным компании Maxar, на спутниковых снимках видно, что активность российских войск у северо-восточной границы Украины выросла. Они снялись с полигонов и находятся ближе к границе – в лесах и вблизи них.

Владимир Путин решил провести заседание Совбеза России уже 21 февраля. Темы – не назвали.

Министр обороны Алексей Резников не исключил, что "легитимизация" "квазиреспублик" может быть поводом для вторжения России. Речь, в частности, и о введении так называемых "миротворцев".

Между тем, на Донбассе продолжаются активные обстрелы со стороны оккупантов: они обстреливают жилые дома, при этом обвиняя ВСУ.

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