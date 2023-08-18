Хакеры показали письмо Прилепина уже покойному генерал-полковнику Жидко: что писал пропагандист
Источник:InformNapalm
Покойный российский генерал-полковник Геннадий Жидко несколько месяцев командовал всеми оккупационными группировками в Украине. Именно поэтому пропагандист Прилепин в свое время писал ему письмо.
Раненый Прилепин просил Жидко "способствовать" его участию в войне как "журналиста и публициста". Если быть честными, то говорилось об участии обычного пропагандиста, который постоянно лжет россиянам.
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Что известно о письме Прилепина экс-командующему оккупантов в Украине
Прошу Вас содействовать моему участию в "специальной военной операции" на территории Украины, начатой 24 февраля 2022 года в соответствии с решением президента России Путина. Готов принять участие как "журналист и публицист" по освещению событий, происходящих в зоне проведения "специальной военной операции",
– просился Прилепин.
Далее он четко дал понять, что будет действовать, как и все российские пропагандисты, ведь обязывался, что целью его поездки на войну будет:
- "поднятие боевого духа военнослужащих и граждан;
- оказание содействия в поднятии имиджа и роли минобороны России и России в целом в указанных событиях.
Далее он рассказывал, как хорошо лгал предыдущие годы и освещал свои награды за это.
Письмо Прилепина к Жидко / Скриншоты 24 Канала
Захар Прилепин указал лиц, готовых сопровождать его пребывание на территориях оккупированного Донбасса и других оккупированных землях:
- Александр Петрович Крештоп, 27 февраля 1986 года рождения;
- Александр Игоревич Шубин, 15 января 1996 года рождения.
Кстати, последний 27-летний Александр Шубин – уже ликвидирован. Ведь он был водителем Прилепина и находился вместе с ним в машине российского пропагандиста в мае 2023 года. Он был коллаборантом и уроженцем Луганска.
Шубин воевал на стороне российских эрзац-формирований псевдореспублики в Луганской области и в 2019 году получил российский паспорт, имел позывной "Злой".
Прилепин ранен, Жидко покойный: коротко о них
- Российский генерал-полковник Геннадий Жидко умер в Москве в возрасте 57 лет. Он в свое время являлся заместителем Сергея Шойгу. Причиной смерти якобы стала болезнь – мол, Жидко в течение длительного времени болел.
- Перед этим в мае 2023 года инцидент произошел с самим Захаром Прилепиным – его машина взорвалась в российском Нижнем Новгороде. Ответственность за это взяли партизаны движения "Атеш".
- Тогда водитель Прилепина Шубин погиб, а сам пропагандист выжил. Однако он был травмирован – СМИ писали о ранении обеих ног.