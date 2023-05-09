Прилепин впервые появился на видео после взрыва авто: в сети заметили интересный нюанс

Автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина взорвали 6 мая. В результате он попал в больницу.

Путинский приспешник якобы чувствует себя хорошо. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал.

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Прилепин записал видео из больницы

Губернатор Нижегородской области России Глеб Никитин посетил Прилепина в больнице, где пропагандист находится после подрыва его авто. Они вместе записали видео, в котором заверили, что "добро обязательно победит".

"Всем привет от Захара! Только от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения есть. Еще раз спасибо всей команде", – позже написал Никитин.

В ролике можно увидеть, что Прилепин изо всех сил пытается улыбаться и выглядеть непринужденно.

Торопимся вас поздравить со святым праздником 9 мая! Дорогие земляки и родные, мы продолжаем работать и побеждать. Нас никакие препятствия не остановят,

– заявил Прилепин.

Пользователи сети заметили, что ноги пропагандиста намеренно не попали в кадр.

"Это все, что от него осталось?" – спрашивают в комментариях.

Смотрите видео Прилепина из больницы

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