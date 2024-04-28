Интересное совпадение: Андрющенко рассказал детали прилета по самой большой базе оккупантов

В ночь на 24 апреля прилетело по базе оккупантов в поселке Бабах-Тарама, в 40 километрах от оккупированного Мариуполя. Интересно, что прилет совпал с сообщениями в западных медиа якобы в этот день ВСУ впервые использовали дальнобойные ATACMS.

Это объясняет информацию о 12 взрывах в Мариупольском районе. Об этом 24 Каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что фактически это одно попадание ATACMS с кассетной боеголовкой.

Кстати Для уничтожения целей в Крыму: что известно о ракетах ATACMS, которые США передали Украине

Прилетело по самой большой базе россиян

Село Бабах-Тарама, в котором враг обустроил себе базу, расположен на побережье Азовского моря – на границе Запорожской и Донецкой областей. Там расположен Куликовский полигон, где раньше тренировался полк "Азов".

"Сейчас его использует почти вся бердянско-мариупольская агломерация для тренировок личного состава, в том числе с применением военной техники. Учитывая все, поселок Бабах-Тарама есть, видимо, крупнейшим местом базирования россиян. Там не так-то просто на них посмотреть. Поселок не такой большой, но там достаточно пансионатов, баз отдыха", – рассказал Андрющенко.

Сколько оккупантов уничтожили

По информации Андрющенко, враг размещался в пансионате комбината имени Ильича и именно туда прилетело. Всего известно о 20 раненых оккупантах, из них 7 – отправились на "концерт Кобзона".

Возможно, их стало и больше. Точно знаем, что семерых даже не везли в больницу в Бердянске,

– сообщил советник мэра Мариуполя.

Важно, что там находились именно российские офицеры, ведь простые солдаты размещались в других местах. То есть, прилетело по кадровым военным России, которые занимались подготовкой и слаживанием оккупантов.

Враг под прицелом

Андрющенко отметил, что поначалу прилет по базе в деревне Бабах-Тарама показался несколько странным. Впрочем, когда появились сообщения, мол, 24 апреля ночью использовали ATACMS – все стало на свои места. Слышали ведь 12 взрывов, а нашли 6. Самым странным было то, что их слышали в Мариупольском районе и непосредственно в Бердянске, а это линия 90 километров.

"Будем надеяться, что будет "хлопать" все больше. Сейчас враг стабилизировался в Мариуполе. Мы видим, как они расселились, где и что спрятали, поэтому можно снова начинать охоту ATACMS или чем-либо", – подытожил Андрющенко.

Что известно о тайной передаче ATACMS