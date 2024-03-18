"Попало прямо в завод": в Белгороде произошел "прилет" на предприятии

18 марта в Белгороде объявляли несколько воздушных тревог. В городе раздавались мощные взрывы.

Местные телеграм-каналы пишут, что во время одного из вечерних обстрелов произошел “прилет” по предприятию.

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Мощный "хлопок" снова в деле

Так, российские источники заявили о взрывах в городе примерно в 19:30. После жители поселка Разумное, расположенного под Белгородом, сообщали об отключении света.

Впоследствии стало известно о "хлопке" на одном из предприятий. На опубликованном в сети видео слышен голос, который говорит об ударе по заводу, а именно по цеху автосварки.

Губернатор Белгородской области заявил, что над регионом было якобы сбито 8 воздушных целей. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших.

Впрочем, в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль.

Напомним, что как раз перед тем, как в городе начали снова раздаваться взрывы, российские добровольцы, которые продолжают спецоперацию в Белгородской области, призвали жителей Белгорода немедленно эвакуироваться или спрятаться в укрытиях. Повстанцы заявили, что они будут наносить удары по военным объектам города. Там отметили, что некоторые из них расположены в жилых секторах. Поэтому населению важно позаботиться о своей безопасности. Позже добровольцы сообщили, ссылаясь на собственные разведданные, что белгородцев эвакуируют в Старый Оскол.

"Прилет" на территорию завода: видео соцсети

Справка: В РДК рассказали о потерях, которых за несколько дней спецоперации с 12 марта по 18 марта, нанесли кремлевскому войску. В ГУР подтвердили эти данные. Так, за неделю Путин потерял 613 военнослужащих – погибшими, 829 – ранеными.

27 оккупантов были взяты в плен. Кроме того, российские добровольцы уничтожили кучу вражеской техники. В частности, 7 танков, 20 боевых машин пехоты, включая БМП-2, БМП-3, 6 гаубиц Д-30 и т.д.