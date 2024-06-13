Минобороны анонсировало новое приложение для военных Армия+

Минобороны Украины работает над запуском мобильного приложения для военных Армия+. Там считают, что это упростит бюрократические процессы в армии.

В частности, это позволит получить значительное технологическое преимущество над врагом. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в среду, 12 июня, во время конференции "Минобороны и партнерство с общественностью: сотрудничество, достижения, вызовы".

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В Минобороны анонсировали запуск еще одного приложения

Минобороны Украины работает над запуском мобильного приложения для военных "Армия+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в среду, 12 июня.

По ее словам, цифровизация армии, которая повысила эффективность процессов, может помочь Украине достичь технологического преимущества над врагом в соотношении 10:1.

"Благодаря приложению Резерв+, которым воспользовались более 1 400 000 граждан, мы увидели, что цифровизация – это уже не тренд, это требование нашего общества. На очереди – запуск приложения для военных Армия+, который упростит бюрократические процессы в армии", – отметила Черногоренко.

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