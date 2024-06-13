Минобороны анонсировало новое приложение для военных Армия+
Минобороны Украины работает над запуском мобильного приложения для военных Армия+. Там считают, что это упростит бюрократические процессы в армии.
В частности, это позволит получить значительное технологическое преимущество над врагом. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в среду, 12 июня, во время конференции "Минобороны и партнерство с общественностью: сотрудничество, достижения, вызовы".
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В Минобороны анонсировали запуск еще одного приложения
Минобороны Украины работает над запуском мобильного приложения для военных "Армия+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в среду, 12 июня.
По ее словам, цифровизация армии, которая повысила эффективность процессов, может помочь Украине достичь технологического преимущества над врагом в соотношении 10:1.
"Благодаря приложению Резерв+, которым воспользовались более 1 400 000 граждан, мы увидели, что цифровизация – это уже не тренд, это требование нашего общества. На очереди – запуск приложения для военных Армия+, который упростит бюрократические процессы в армии", – отметила Черногоренко.
Приложение Резерв+: последние новости
- 18 июня приложение Резерв+ выйдет из тестового режима, и документы из него приобретут официальный статус, приравниваясь к электронным и бумажным. В Минобороны подчеркнули, что после этого повторно обновлять военно-учетные данные не потребуется.
- Минобороны также планирует внедрить возможность получения электронного направления на ВВК через приложение Резерв+ для тех, кто имеет статус "ограниченно годный". Согласно ожиданиям Минобороны, это поможет уменьшить нагрузку на военкоматы и избежать очередей для получения направления.
- Вместе с тем, член комитета Верховной Рады Федор Вениславский подчеркнул, что в приложении Резерв+ не будет электронных повесток – этот вариант отклонили еще на этапе работы над законопроектом. Кроме того, через приложение не будут направлять на ВВК. То есть пользователи смогут самостоятельно получить направление при необходимости, без каких-либо требований.