Зокрема, це дозволить отримати значну технологічну перевагу над ворогом. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко у середу, 12 червня, під час конференції "Міноборони й партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики".

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У Міноборони анонсували запуск ще одного застосунку

Міноборони України працює над запуском мобільного застосунку для військових "Армія+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко у середу, 12 червня.

За її словами, цифровізація армії, яка підвищила ефективність процесів, може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом у співвідношенні 10:1.

"Завдяки застосунку Резерв+, яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація – це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі – запуск застосунку для військових Армія+, який спростить бюрократичні процеси у війську", – зазначила Черногоренко.

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