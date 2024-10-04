В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих уже зарегистрировались в приложении Армия+

В Украине 8 августа запустили приложение для военных Армия+. За почти два месяца после запуска в нем зарегистрировались 300 000 человек.

Также через приложение уже 1 000 военных формирований организовывали работу с электронными рапортами. Об этом сообщили в Минобороны.

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Ежедневно в приложении регистрировалось по 5 тысяч человек

Активно приложение Армия+ используют в Десантно-штурмовых войсках.

На сегодня зарегистрированные в приложении военнослужащие могут:

подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов,

генерировать уникальный Армия ID,

проходить опросы.

Сейчас этими функциями могут воспользоваться военнослужащие ВСУ и Госспецтрансслужбы. Впоследствии его пользователями смогут стать все подразделения Сил обороны.

В сентябре в Армия+ ежедневно авторизовывались около 5 000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов. Это приложение создали военные для самих же военных. И поэтому лучшая для нас обратная связь – это когда приложение начинают все активнее использовать наши защитники и защитницы. И это часть цифровой трансформации нашего войска,

– отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В министерство уже поступают отзывы от командиров и личного состава, которые пользуются приложением. Они отмечают экономию времени и ресурсов, которые когда-то тратились на бумажную работу.

"Быстрые темпы внедрения видим в бригадах, личный состав которых рассредоточен и находится далеко от собственных штабов. Армия+ помогает быстро отправить рапорт, проследить его согласование, независимо от того, где физически находится командование", – добавил заместитель Главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко.