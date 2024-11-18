Перевод военных через Армия+: сколько заявок уже подали и рассмотрели

С помощью приложения Армия+ украинские военные могут дистанционно изменить место своей службы. Сейчас уже есть около 1 500 заявок на перевод онлайн.

Об этом на брифинге Министерства обороны Украины "Цифровизация 2024" рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, передает корреспондент 24 Канала.

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Сколько рапортов на перевод военных уже рассмотрели

Анатолий Баргилевич отметил, что из около 1 500 заявок на перевод онлайн, 60 процентов уже рассмотрено.

Кроме того, во время презентации заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что в приложении Армии + 979 рапортов на перевод было обработано и 50% из них имели положительный результат.



Сколько рапортов на перевод через Армию+ уже рассмотрели / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

К слову, Владимир Зеленский 12 ноября сообщал, что правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины.

Тогда же президент отметил, что переводы будут работать через Армия+. 72 часа будет выделено на проверку рапорта, а результат проверки сообщается воину непосредственно через приложение.