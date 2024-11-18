Про це на брифінгу Міністерства оборони України "Цифровізація 2024" розповів начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, передає кореспондент 24 Каналу.

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Скільки рапортів на переведення військових уже розглянули

Анатолій Баргилевич зазначив, що з близько 1 500 заявок на переведення онлайн, 60 відсотків уже розглянуто.

Окрім того, під час презентації заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що у застосунку Армії+ 979 рапортів на переведення було оброблено і 50% з них мали позитивний результат.



Скільки рапортів на переведення через Армію+ вже розглянули / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

До слова, Володимир Зеленський 12 листопада повідомляв, що уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України.

Тоді ж президент зазначив, що переведення працюватимуть через Армія+. 72 години буде виділено на перевірку рапорту, а результат перевірки повідомляється воїну безпосередньо через застосунок.