QR-код с Резерв+ отныне можно использовать при пересечении границы
Источник:"Украинская правда"
Отныне QR-код в мобильном приложении Резерв+ является действующим военно-учетным документом на границе. Правительство внесло соответствующие изменения в законодательство.
Соответствующую информацию сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко. В то же время он указал, что меры контроля на пунктах пропуска будут происходить по-прежнему с соблюдением норм действующего законодательства.
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QR-код теперь действителен на границе
Андрей Демченко указал, что Минобороны анонсировало возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме с использованием мобильного приложения.
Решения о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы.
Это касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации, или исключении из воинского учета по состоянию здоровья. Напомним, с 18 мая это является дополнительным условием пересечения границы отдельных категорий граждан,
– указал Демченко.
Пограничники настоятельно советуют внимательно проверить информацию в документах, в том числе и в электронной форме. В случае необходимости для выявления поддельных документов пограничники могут проверить данные из военно-учетных документов через систему "Оберег". В случае несоответствия лицу могут отказать в выезде из Украины.
Электронный военный билет
- Напомним, что QR-код и цифровой документ доступен в Резерв+ с 18 июня. Он имеет такую же силу как бумажный. Теперь его можно показывать для проверки правоохранительным органам и ТЦК.
- Чтобы получить электронный военно-учетный документ, нужно авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе. Затем на странице с военно-учетными данными пользователя появится вкладка "загрузить PDF": нужно нажать на нее, тогда на экране появится электронная версия военного билета.
- В то же время проверьте, установлена ли у вас последняя версия Резерв+ – если нет, то документ не появится.