В Минобороны рассказали, сколько украинцев уже успешно авторизовались в приложении Резерв+

В субботу, 18 мая, Министерство обороны запустило приложение Резерв+. Сейчас 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении.

Приложение Резерв+ было создано для военнообязанных, призывников и резервистов: в нем граждане могут обновить военно-учетные данные.

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Бешеный спрос

В Министерстве обороны объяснили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

По состоянию на сейчас 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+. И еще сотни тысяч запросов – в очереди,

– сообщили в Минобороны.

Сейчас Резерв+ доступен для загрузки для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.

Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания. Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных – 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все,

– добавляют в министерстве.

Обновление данных: что нужно знать

Обновить данные можно офлайн в ТЦК или ЦПАУ, которые действуют по всей Украине. В оборонном ведомстве отметили: "Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет".

С 18 мая украинцы могут обновить данные онлайн. Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберег". После обновления данных в приложении каждый сможет увидеть информацию из реестра о себе.

Кстати, с 18 июня в Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.