На Черниговщине в пруду нашли тело 11-летнего детдомовца

В Прилуках на Черниговщине нашли тело 11-летнего мальчика. Он был воспитанником Прилуцкого учебно-реабилитационного центра.

Тело ребенка было обнаружено около 16:00 4 октября. На место сразу прибыли правоохранители.

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На Черниговщине утонул мальчик

Тело 11-летнего мальчика обнаружили в водоеме. По предварительным данным, во время прогулки на территории заведения ребенок упал в пруд и утонул. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "несчастный случай" и ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей.



В Черниговской области нашли тело ребенка / фото полиции

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