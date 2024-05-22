Сможет ли Путин применить ядерное оружие: Свитан назвал последствия для диктатора
Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин точно не применит ядерное оружие, ведь "любит свою жизнь". Для российского диктатора последствия применения ядерного оружия действительно станут фатальными.
Летчик-инструктор, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Путин боится за свою жизнь, поэтому и не примет это решение. Более того, его бы не поддержал ни один офицер России.
Смотрите также Конец ядерного лидерства России: как запрет импорта урана заставит страдать экономику Путина
Последствия для диктатора
Украинская разведка, по словам Свитана, получает данные от иностранных партнеров, именно поэтому Зеленский может уверенно говорить о Путине.
Если бы российский диктатор был уверен на 100%, что он останется живым после применения ядерного оружия в Украине, он бы давно это сделал.
Страх за свою жизнь не дает ему возможности принять это решение,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Также он пояснил, что есть еще один механизм запуска процесса применения ядерного оружия. В нем участвуют до 10 офицеров, часть из которых являются офицерами 12-го главного управления министерства обороны, которые тоже понимают последствия применения ядерного оружия и маловероятно, что они примут участие в этом действе.
"Могут они принять участие в учениях, которые проводят ежегодно, порой каждые полгода. Однако не допустят самого применения (ядерного оружия – 24 Канал)", – отметил Свитан.Обратите внимание! Россия 21 мая начала ядерные учения. Путин заявил, что проведенное учение направлено на "поддержку готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования".
Шантаж ядерным оружием: кратко
- Аналитики Института изучения войны предположили, что ядерные учения в России проводятся с целью влияния на решение Запада относительно Украины. Ведь в ЕС и США относительно возможного разрешения Украине наносить удары по России западным оружием.
- В ГУР отметили, что ядерные учения в России являются продолжением шантажа Кремля. Именно поэтому эпохальной новости в подобных заявлениях относительно очередных ядерных учений – нет.
- Российский диктатор 9 мая во время речи на Красной площади угрожал ядерным вооружением. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что "учения – это предупреждение Западу не усиливать напряжение с Россией дальше".