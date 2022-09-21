Гитлер бы использовал: применит ли путин ядерное оружие в войне с Украиной

Президент страны-агрессора владимир путин 21 сентября в очередной раз напомнил, что россия может использовать ядерное оружие. Однако его применение не даст никаких преимуществ захватчикам.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник. Впрочем, ядерный потенциал страны-агрессора достаточно высок.

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Применение россией ядерного оружия – проблема всего мира

По словам Черника, если путин осознает, какой конец его ждет, то может решиться на все, что угодно. Он добавил, если бы Гитлер получил ядерное оружие – обязательно бы его использовал.

Если это произойдет (использование ядерного оружия – 24 канала), то это уже не украинская проблематика. Все выходит на глобальный уровень и Соединенные Штаты Америки в первую очередь будут вынуждены отвечать на этот вызов,

– заметил военный эксперт.

Так, если США не ответят на использование россией ядерного оружия, это обострит конфликты во всем мире, в частности между Китаем и Тайванем, Индией и Пакистаном, КНДР и Южной Кореей.

"С 1962 года – так называемого Карибского кризиса – ядерная проблематика на самой высокой точке", – подытожил Черник.

Черник предположил, использует ли путин ядерное оружие: смотрите видео

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