путин отошел от плана ядерных боеголовок, – Пионтковский спрогнозировал, чего ждать

Глава кремля владимир путин мог отказаться от применения ядерного оружия в Украине, поскольку это чревато его физической ликвидацией. Однако, несмотря на это, он начал новый ядерный шантаж относительно возможного взрыва на крупнейшей европейской АЭС.

Успешность такой стратегии маловероятна, поскольку страны "Большой семерки" отреагировали однозначно и не повели себя на кремлевские нарративы. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Новый план ядерного шантажа

По словам публициста, есть несколько причин, почему Путин отошел от первоначального плана применения ядерного оружия и нацелился на взрыв на Запорожской АЭС. Над этой темой на Западе активно работает русская агентура.

"Почитайте западную прессу – наратившую путинской агентуре удалось навязать: россияне и украинцы взаимно обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. И этого для него достаточно", – считает аналитик.

Пионтковский убежден, что Путин отказался от ядерного удара, потому что это грозит ему убийством.

Но он нашел путь избежать наказания за ядерное нападение. Он выбрал самый подлый путь шантажа – он шантажирует ядерной катастрофой всю Европу, которую он припишет Украине и получится безнаказанным. Это его план,

– заметил обозреватель.

Пионтковский о ядерном шантаже путина, Европе без россиян и следующих серых зонах Кремля: смотрите видео

Реакция Запада обнадеживающая

В то же время эксперт констатирует, что в сложившейся ситуации с новой путинской стратегией все зависит от реакции стран Запада.

Реакция была достаточно обнадеживающей. Министры иностранных дел "Большой семерки" потребовали две вещи: допуск инспекторов МАГАТЭ на постоянной основе и дальше передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. Они не последовали этому нарративу, что россияне и украинцы обстреливают друг друга,

– добавил аналитик.

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По его мнению, на сегодняшний день уже можно говорить о том, что позиция Запада по проблеме АЭС в Энергодаре все-таки сформировалась окончательно, однако россия не пойдет ни на какие уступки.

В частности, специалист считает, что в кремле откажутся допускать инспекторов МАГАТЭ на ядерный объект, так же как и раньше россия отказалась допускать наблюдателей в колонию с украинскими военнопленными в Оленовке.

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Кратко о действиях и заявлениях россии по ЗАЭС