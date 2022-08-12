Успішність такої стратегії малоймовірна, позаяк країни "Великої сімки" відреагували однозначно і не повелися на кремлівські наративи. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Новий план ядерного шантажу
За словами публіциста, є декілька причин, чому путін відійшов від початкового плану застосування ядерної зброї та націлився на вибух на Запорізькій АЕС. Над цією темою на Заході активно працює російська агентура.
"Почитайте західну пресу – який наратив путінській агентурі вдалося нав'язати: росіяни та українці взаємно звинувачують один одного в обстрілах АЕС. І цього для нього достатньо", – вважає аналітик.
Піонтковський переконаний, що путін відмовився від ядерного удару, тому що це загрожує йому вбивством.
Але він знайшов шлях уникнути покарання за ядерний напад. Він обрав найпідліший шлях шантажу – він шантажує ядерною катастрофою всю Європу, яку він припише Україні та вийде непокараним. Це його план,
– зауважив оглядач.
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Реакція Заходу обнадійлива
Водночас експерт констатує, що у цій ситуації з новою путінською стратегією все залежить від реакції країн Заходу.
Реакція була досить обнадійливою. Міністри закордонних справ "Великої сімки" зажадали дві речі: допуск інспекторів МАГАТЕ на постійній основі й надалі передати Запорізьку АЕС під контроль України. Вони не пішли за цим наративом, що росіяни та українці обстрілюють один одного,
– додав аналітик.
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На його думку, на сьогодні вже можна говорити про те, що позиція Заходу щодо проблеми АЕС в Енергодарі все-таки сформувалася остаточно, проте росія не піде на жодні поступки.
Зокрема фахівець вважає, що у кремлі відмовляться допускати інспекторів МАГАТЕ на ядерний об'єкт, так само як і раніше росія відмовилася допускати спостерігачів у колонію з українськими військовополоненими в Оленівці.
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Коротко про дії та заяви росії щодо ЗАЕС
- росіяни знову цинічно брешуть щодо ЗАЕС. Спочатку вони заявили, що нібито готові бачити місію на атомній станції. Проте згодом "уточнили", точніше збрехали, нібито Україна має припинити "стріляти".
- Також на засіданні Ради безпеки ООН Сергій Кислиця заявив, що у залі є представник росії васілій небензя, який тільки пробиває дно своєю цинічною брехнею.
- Адже перед цим експерти провели аналіз подій та заявили, що обстріл ЗАЕС здійснили саме російські військові.
- Водночас у МАГАТЕ заявили, що хочуть організувати місію на Запорізьку АЕС. Україна готова сприяти.