Успішність такої стратегії малоймовірна, позаяк країни "Великої сімки" відреагували однозначно і не повелися на кремлівські наративи. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Новий план ядерного шантажу

За словами публіциста, є декілька причин, чому путін відійшов від початкового плану застосування ядерної зброї та націлився на вибух на Запорізькій АЕС. Над цією темою на Заході активно працює російська агентура.

"Почитайте західну пресу – який наратив путінській агентурі вдалося нав'язати: росіяни та українці взаємно звинувачують один одного в обстрілах АЕС. І цього для нього достатньо", – вважає аналітик.

Піонтковський переконаний, що путін відмовився від ядерного удару, тому що це загрожує йому вбивством.

Але він знайшов шлях уникнути покарання за ядерний напад. Він обрав найпідліший шлях шантажу – він шантажує ядерною катастрофою всю Європу, яку він припише Україні та вийде непокараним. Це його план,

– зауважив оглядач.

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Реакція Заходу обнадійлива

Водночас експерт констатує, що у цій ситуації з новою путінською стратегією все залежить від реакції країн Заходу.

Реакція була досить обнадійливою. Міністри закордонних справ "Великої сімки" зажадали дві речі: допуск інспекторів МАГАТЕ на постійній основі й надалі передати Запорізьку АЕС під контроль України. Вони не пішли за цим наративом, що росіяни та українці обстрілюють один одного,

– додав аналітик.

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На його думку, на сьогодні вже можна говорити про те, що позиція Заходу щодо проблеми АЕС в Енергодарі все-таки сформувалася остаточно, проте росія не піде на жодні поступки.

Зокрема фахівець вважає, що у кремлі відмовляться допускати інспекторів МАГАТЕ на ядерний об'єкт, так само як і раніше росія відмовилася допускати спостерігачів у колонію з українськими військовополоненими в Оленівці.

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