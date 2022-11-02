Гипотетически допускают: Россия заявила об условиях применения ядерки

Кремль продолжает шантажировать мир с использованием ядерного оружия. Государство-террорист заявило уже об "условиях", при которых Путину "придется" нажать на ядерную кнопку.

Уже более 8 месяцев Россия ведет полномасштабную войну против нашего государства, однако обвиняет мир в том, что он может посягнуть на его территориальную сохранность. Минобороны вражеского государства сообщило, что "в случае необходимости" запустит ядерную ракету.

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Путин – "гарант" ядерной безопасности

Есть только два государства, которые угрожают человечеству использованием ядерного оружия – это Россия и Северная Корея. Однако в Кремле сумели перекрутить все так, как российский диктатор – "борется с мировой агрессией" и вообще не хочет ядерной войны, а нажатие ядерной кнопки – это "единственный способ спасти" Россию.

Россия придерживается политики ядерного сдерживания, строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМП (оружия массового поражения – 24 канал),

– написали в Минобороны.

Также там отметили, что могут запустить ядерную ракету, когда против России будет применено и обычное оружие. Но это только тогда, когда под угрозой будет целостность террористического государства.

Действительно ли в Кремле говорили о применении ядерки

У многих возникают сомнения в том, действительно ли российские власти могут развязать ядерную войну. Немало людей, которые воспринимают заявления Путина о применении ОМП как блеф, но бояться действительно чего.

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Ранее американское издание The New York Times сообщало, что высшие российские военные руководители недавно разговаривали о том, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие по Украине.

Как отмечают журналисты, сам Владимир Путин вроде бы не участвовал в этих обсуждениях. Хотя это не играет никакой роли – сам факт о том, что Россия "размышляет" о ядерке в 2022 году недопустим.



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