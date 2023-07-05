Применит ли Россия ядерную зрую против Украины: в ВСУ оценили угрозу

В Генштабе ВСУ пока не подтвердили информацию, что в Беларусь вроде бы доставили первую партию ядерных зарядов. Чтобы это реализовать, нужен сложный технологический процесс.

Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ – рассказал: чтобы хранить ядерные боеприпасы на территории Беларуси, для этого нужно создать специальные условия. В частности, речь идет о развертывании целой базы для обслуживания.

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Наличие ядерных зарядов на территории Беларуси по состоянию на июль 2023 года Громов оценил как маловероятное.

Насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины – трудно сказать. Не следует забывать, что это война с коварным противником, который не соблюдает международное право и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС,

– говорится в сообщении.

Что о ядерке в Беларуси говорили в ГУР

Кирилл Буданов – глава ГУР МО – заявлял, что в Беларуси пока нет ни одной боеголовки ядерного оружия. В то же время, по словам Буданова, подготовка к этому продолжается. В частности, готовятся хранилища.

Известно, что Россия собирается перебрасывать в Беларусь ядерное оружие несколькими этапами.