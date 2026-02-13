Всегда так действовали, – командир "Ахиллеса" объяснил, зачем Кремль пугает пусками "Орешника"

Россия снова подняла тему возможного применения ракеты "Орешник" по Украине. Сообщения о якобы пусках не подтвердились, однако сама угроза прозвучала для всего государства.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, что Кремль использует эту риторику как инструмент ядерного шантажа и политического давления на Запад. По его словам, это элемент системной стратегии России.

Есть ли реальная угроза применения "Орешника"?

Вчера снова прозвучала угроза возможного применения "Орешника" по всей территории Украины, сообщалось о вероятных пусках с территории России, однако эти данные не подтвердились. Юрий Федоренко объяснил, что речь идет о ракете, которая является носителем ядерного заряда.

Напомним: 12 февраля в Украине дважды объявляли угрозу применения "Орешника", но подтвержденных запусков не было. Майор ВСУ Андрей Ткачук заявил, что тема ракеты используется как инструмент психологического давления, а не новая стратегия на фронте. По его словам, предыдущие применения не дали военного преимущества, а полноценное боевое использование означало бы ядерную эскалацию.

Именно поэтому Кремль пытается демонстрировать способность нанести удар не только по Украине, но и по любой европейской стране.

Это носитель для ядерного оружия. Россия демонстрирует всему цивилизованному миру, что имеет принципиально новое средство, которое может доставить ядерный заряд не только по территории Украины, но и атаковать любую европейскую страну,

– подчеркнул Федоренко.

Само появление таких сообщений является частью политического давления. Речь идет не столько о реальном намерении применения, сколько о демонстрации возможностей и создании атмосферы страха. Таким образом Россия пытается влиять на решения западных столиц.

Это инструмент ядерного террора,

– отметил он.

В то же время он убежден, что в современном мире применение ядерного оружия означало бы взаимное уничтожение. Именно система глобального сдерживания делает подобный сценарий маловероятным, даже несмотря на агрессивную риторику Кремля.

Почему Россия не применит ядерное оружие?

Вопрос возможного применения ядерного оружия нужно рассматривать в контексте глобальной системы сдерживания. После периода холодной войны ядерные державы сформировали механизм взаимного ответа, который предусматривает неизбежный зеркальный удар. Такой сценарий означал бы катастрофу для всего человечества.

В случае ядерной угрозы включается зеркальная программа запуска ракетного вооружения, которая приведет к неизбежной гибели человеческой цивилизации,

– объяснил Федоренко.

По его словам, даже если планета физически сохранится, человеческая цивилизация может не пережить последствий такой войны. Он привел пример Чернобыльской зоны, где природа постепенно восстанавливается, однако для людей последствия были бы фатальными. Именно осознание этого сдерживает ядерные державы от реального применения подобного оружия.

Даже самый шизофренический лидер той или иной страны вряд ли готов к подобному сценарию,

– подчеркнул он.

В то же время он подчеркнул, что сама демонстрация возможности применения ядерного оружия остается сильным политическим инструментом. Именно на этом Кремль и строит свою стратегию давления.

Настоящая угроза для Европы

Россия действует по устоявшейся модели, используя запугивание как элемент стратегии. Речь идет не только об информационном давлении, но и о попытке влиять на решения западных партнеров. Промедление с санкциями и военной помощью создает дополнительные возможности для российской агрессии.

Это стандартный подход Российской недоимперии. Они всегда так действовали в прошлые периоды. Они сейчас действуют через террор гражданский в первую очередь. И они будут действовать так в будущем, если мир не осознает всех угроз и в моменте не поможет Украине,

– подчеркнул Федоренко.

По его словам, реальная угроза для Европы заключается не столько в самой ракете, сколько в слабости и нерешительности отдельных государств. Сохранение финансово-экономических связей с Россией и затягивание с жесткими санкциями дает Кремлю ресурс для продолжения войны. Чем дольше партнеры колеблются, тем больше Россия усиливает свои возможности.

Чем больше они медлят с санкциями и помощью Украине, тем больше Россия приобретает способность к прямым действиям в отношении стран Европейского Союза,

– отметил он.

Он подчеркнул, что решимость союзников прямо влияет на безопасность всего европейского пространства. Именно системная поддержка Украины способна уменьшить риски дальнейшей агрессии. По его словам, первыми под потенциальным ударом могут оказаться страны Балтии и Польша. Именно поэтому эти государства, несмотря на ограниченные ресурсы, активно поддерживают Украину как вооружением, так и финансово. Они осознают, что сдерживание России на украинской территории является залогом их собственной безопасности.

