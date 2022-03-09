Принесли венок оккупантам и пели гимн: как в Запорожье протестуют против российской орды

9 марта 2022 , 16:05
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Источник:

Суспильне Запорожье

Во временно оккупированном городе Запорожской области – Токмаке люди продолжают выходить на протесты против врага. Жители не согласны с оккупацией и всячески противостоят врагу.

СМИ опубликовали видео, как жители Токмака протестуют против оккупации российскими военными.

Внимание В сторону Мариуполя двигается большая колонна техники оккупантов.

Также жители принесли венок оккупантам и спели Гимн Украины.

К слову, российская орда, встретив сильнейшее сопротивление украинской армии, пытается сломать людей гуманитарной катастрофой. Враг помешал получить помощь жителям Энергодара в Запорожской области.

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Автор: Анастасія Лукашевська