Принесли венок оккупантам и пели гимн: как в Запорожье протестуют против российской орды
9 марта 2022 , 16:05Читати новину українською
Источник:Суспильне Запорожье
Во временно оккупированном городе Запорожской области – Токмаке люди продолжают выходить на протесты против врага. Жители не согласны с оккупацией и всячески противостоят врагу.
СМИ опубликовали видео, как жители Токмака протестуют против оккупации российскими военными.
Внимание В сторону Мариуполя двигается большая колонна техники оккупантов.
Также жители принесли венок оккупантам и спели Гимн Украины.
К слову, российская орда, встретив сильнейшее сопротивление украинской армии, пытается сломать людей гуманитарной катастрофой. Враг помешал получить помощь жителям Энергодара в Запорожской области.
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