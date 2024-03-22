Приняли несколько закрытых решений, – Зеленский провел Ставку после атаки по Украине

Президент Зеленский созвал важное заседание, на котором обсудили состояние украинской энергетики после двух дней сильных воздушных нападений со стороны России. Глава государства указал на потребность в западной помощи.

Ночью и утром 22 марта оккупанты ударили по Украине более 150 ракетами и "Шахедами". На фоне очередного проявления российского террора президент собрал Ставку.

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Защитить Украину по-настоящему могут только партнеры

По словам Зеленского, на заседании обсуждался вопрос энергетики. Глава государства заслушал доклады о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу в Харьковской области, Запорожье, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

В частности, глава управления Укрэнерго Владимир Кудрицкий и глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите.

Тем временем Главком Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказали о работе ПВО в последние два дня.

Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению,

– отметил Зеленский.

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