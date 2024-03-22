Приняли несколько закрытых решений, – Зеленский провел Ставку после атаки по Украине

22 марта 2024, 17:49
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Президент Зеленский созвал важное заседание, на котором обсудили состояние украинской энергетики после двух дней сильных воздушных нападений со стороны России. Глава государства указал на потребность в западной помощи.

Ночью и утром 22 марта оккупанты ударили по Украине более 150 ракетами и "Шахедами". На фоне очередного проявления российского террора президент собрал Ставку.

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Защитить Украину по-настоящему могут только партнеры

По словам Зеленского, на заседании обсуждался вопрос энергетики. Глава государства заслушал доклады о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу в Харьковской области, Запорожье, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

В частности, глава управления Укрэнерго Владимир Кудрицкий и глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите.

Тем временем Главком Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказали о работе ПВО в последние два дня.

Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению,
– отметил Зеленский.

Комбинированный удар по Украине: что известно

  • После вчерашней утренней атаки на столицу враг массированно ударил по энергетической инфраструктуре в разных регионах нашей страны.
  • По словам премьера Дениса Шмыгаля, поражение потерпело около 20 подстанций, электростанции, в том числе ДнепроГЭС.
  • В Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях действуют аварийные отключения света.
  • Самая сложная ситуация – в Харькове. Из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей. Продолжается работа по заживлению критической инфраструктуры города.
  • Пожар на ДнепроГЭС удалось локализовать. Станция потерпела удары 8 ракет. Пока она не способна поставлять электроэнергию. Работы продолжаются.
  • Ночью враг запустил почти 90 ракет и более 60 дронов. В результате атаки десятки людей пострадали. Известно о 5 погибших – в Запорожье и Хмельницком.
  • В Силах обороны Юга отметили, что враг сменил тактику. Ранее он не прибегал к массированным атакам два дня подряд. Наталья Гуменюк отметила, что таким образом противник искал способы, как совершать удары наиболее эффективно.

Автор: Анастасія Колеснікова