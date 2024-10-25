"Путин ведется на такое": Зеленский футболкой вызвал переполох в России

У россиян истерика из-за футболки с надписью "Сделаем Россию малой снова", в которую президент Владимир Зеленский был одет во время вечернего видеообращения 23 октября.

Публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов объяснил 24 Каналу, что так взбесило россиян. К слову, этот жест привлек внимание и украинцев, которые увидели в нем тонкий троллинг страны-агрессора.

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Хороший ход команды Зеленского

Футболку Зеленского на России обсуждали на только путинские пропагандисты, но даже и официальные лица. В частности, пресс-секретарь МИД страны-агрессора Мария Захарова в агонии написала пост. В нем путинистка сказала, что именно из-за этой футболки россиянам надо захватить Киев, а украинского лидера обозвала "придурком".

А вот один из пропагандистских каналов вообще создал свой мерч в ответ. Только проблема в том, что фантазия у россиян закончилась и все на что они смогли это напечатать на одежде "Сделаем Киев русским снова". Даже скопировали шрифт и цвета.



Россияне сделали мерч в ответ на футболку Зеленского / Фото: Readovka

Отметим, что такой бурной реакции, как на эту футболку, у россиян не было даже на Курскую операцию, которая уже длится третий месяц.

Там давно уже зазеркалье, где перепутаны настоящие проблемы и вымышленные,

– сказал Публицист и общественный деятель.

По его словам, сейчас на России истерику провоцирует любая мелочь.

Интересно, что Зеленский записал обращение в футболке с надписью "Сделаем Россию малой снова" как раз во время саммита БРИКС, который проходил в Казани. Однако неизвестно, было ли это просто стечение обстоятельств, или намеренный пиар-ход.

"Команда Зеленского решила подыграть за усы этого старого и ленивого кота, не способного ловить мышей. Им зачем-то это было нужно. Но Путин всегда ведется на такие простые медийные уловки", – добавил Мурзагулов.