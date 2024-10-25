Публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов пояснив 24 Каналу, що так збісило росіян. До слова, цей жест привернув увагу й українців, які побачили у ньому тонкий тролінг країни-агресорки.

Читайте також Російські пропагандисти б'ються в істериці через заяву Зеленського

Хороший хід команди Зеленського

Футболку Зеленського на Росії обговорювали на тільки путінські пропагандисти, а навіть й офіційні особи. Зокрема, речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова в агонії написала допис. У ньому путіністка сказала, що саме через цю футболку росіянам треба захопити Київ, а українського лідера обізвала "придурком".

А от один з пропагандистських каналів взагалі створив свій мерч у відповідь. Тільки проблема у тому, що фантазія у росіян закінчилася і все на що вони спромоглися це надрукувати на одязі "Зробимо Київ російським знову". Навіть скопіювали шрифт й кольори.



Росіяни зробили мерч у відповідь на футболку Зеленського / Фото: Readovka

Зазначимо, що такої бурхливої реакції, як на цю футболку, у росіян не було навіть на Курську операцію, яка вже триває третій місяць.

Там давно вже задзеркалля, де переплутані справжні проблеми й вигадані,

– мовив Публіцист та громадський діяч.

За його словами, зараз на Росії істерику провокує будь-яка дрібниця.

Цікаво, що Зеленський записав звернення у футболці з написом "Зробимо Росію малою знову" якраз під час саміту БРІКС, який проходив у Казані. Однак невідомо, чи був це просто збіг обставин, чи навмисний піар-хід.

"Команда Зеленського вирішила подьограти за вуса цього старого й лінивого кота, не здатного ловити мишей. Їм навіщось це було потрібно. Але Путін завжди ведеться на такі прості медійні хитрощі", – додав Мурзагулов.