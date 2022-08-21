Один из любимых методов россии, – эксперт объяснил принудительную депортацию украинцев
россия проводит принудительную депортацию наших граждан с временно оккупированных территорий. Это одно из военных преступлений, к которым сейчас прибегает россия на территории нашей страны.
Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, это один из любимых методов россии.
Важно Принудительная депортация в Россию: алгоритм противодействий в инфографике
Зачем россия депортирует украинцев
В качестве примера есть депортация крымских татар в 1944 году и других меньших народностей. Даже в самой российской республике во времена Советского Союза переселяли меньшинства для того, чтобы "где-то сглаживать противоречия, а где-то, наоборот, в какой-то степени их образовывать".
Стуканов отметил, что возвращение украинцев, которые сейчас депортированы, безусловно, вопрос самих этих украинцев. То есть если они осознают, что попали в "абсолютно людоедную страну", то в их интересах вернуться в Украину.
С другой стороны, безусловно, должна быть определенная системная государственная политика, которая должна разрабатываться Кабинетом Министров, относительно возвращения этих украинцев и коммуникации с ними,
– подчеркнул руководитель аналитического отдела.
По его словам, важно донести до депортированных украинцев месседж, что мы их ждем. Мы должны создать условия для их возвращения – обеспечить жильем и работой.
Также важно рассказывать, что адекватного отношения россиян к ним не будет. "Им там предназначена роль либо быть элементами российской информационной войны против Украины, либо, чтобы поднимать заброшенные и совершенно отсталые регионы россии", – отметил Стуканов.
Стуканов объяснил, зачем россии принудительная депортация украинцев: смотрите видео
Что известно о принудительной "эвакуации" украинцев
- кремль может массово депортировать детей из Украины под видом посещения "молодежных лагерей и внешкольных программ". Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны. оккупанты уже говорили, что отправили из Херсона в россию ориентировочно 1500 детей.
- захватчики устроили принудительную "эвакуацию" жителей Харьковской области в белгородскую область россии. Так, жителей Казачьей Лопани вывезли в страну-агрессор из-за якобы "интенсивных обстрелов". Такое решение приняла администрация поселка Харьковской области. У них нет доказательств атак, только запугивания и манипуляции.
- С начала полномасштабного вторжения россии в Украину оккупанты фактически похитили сотни украинских детей. Власти страны-агрессора делают все для того, чтобы россияне могли усыновить маленьких граждан Украины, даже пытаются упростить законодательство по усыновлению.