Правительство поддержало принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий

Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Соответствующее решение было инициировано и разработано Координационным штабом по проведению обязательной эвакуации населения.

Вопрос защиты жизни детей и их немедленной эвакуации с особо опасных территорий взяла под личный контроль вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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Как будет осуществляться эвакуация

Она подчеркнула, что обязанность государства – оберегать жизнь и здоровье ребенка.

Принятое решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство,

– сказала Верещук.

В ведомстве отметили, что основанием для проведения обязательной эвакуации теперь есть решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Какие регионы подпадают под эвакуацию

Обязательная эвакуация принудительным способом детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.

Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о ее жизни,

– подчеркивают в Минреинтеграции.

Эвакуация в Купянском районе

В Купянском районе Харьковщины недавно объявили обязательную эвакуацию. На более безопасные территории вывозят детей и маломобильных людей.

Кстати, российские пропагандисты уже пытаются сорвать эвакуацию из Купянского района. Для этого они распространяют ложную информацию, мол, квартиры увольняют для украинских военных.

Истинная цель эвакуации – обезопасить мирное население от боевых действий. Причина в том, что оккупанты ведут наступление на Купянском направлении, о чем отчитывались ранее в Генштабе ВСУ.

Под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.