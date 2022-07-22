"Выжигают" всех, – Лисянский назвал истинную цель принудительной мобилизации на Донбассе

россияне проводят принудительную мобилизацию населения на временно оккупированных территориях Украины. кремль хочет не только пополнить силы российской армии, а вообще уничтожить украинцев.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. По его словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается тотальная мобилизация.

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Кого мобилизуют оккупанты

оккупанты хватают всех местных мужчин, независимо от возраста и сферы занятий, а также их взглядов.

"Они (оккупанты – 24 канал) "выжигают" всех – тех, кто поддерживает Украину, кто не поддерживает, кто сомневается. Они "выжигают" всех украинцев", – подчеркнул Лисянский.

"На замену присылают россиян"

По словам правозащитника, на оккупированные территории приезжают рабочие из Екатеринбурга, Башкирии, Урала и других городов россии.

"Выжигают" мужчин, а на замену присылают россиян,

– рассказал он.

Лисянский сообщил, что уже подтверждены случаи, когда жители российских городов приехали, и уже живут и работают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Зачем кремлю принудительная мобилизация

По мнению Лисянского, кремль использует принудительную мобилизацию на оккупированных территориях для того, чтобы полностью избавиться от украинцев.

Оккупанты хотят полностью уничтожить украинскую идентичность и менталитет. Чтобы не было даже упоминания об украинской идеологии. Таковы истинные намерения кремля,

– подчеркнул правозащитник.

Павел Лисянский о мобилизации на оккупированных территориях: смотрите видео

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