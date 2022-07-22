"Выжигают" всех, – Лисянский назвал истинную цель принудительной мобилизации на Донбассе
россияне проводят принудительную мобилизацию населения на временно оккупированных территориях Украины. кремль хочет не только пополнить силы российской армии, а вообще уничтожить украинцев.
Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. По его словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается тотальная мобилизация.
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Кого мобилизуют оккупанты
оккупанты хватают всех местных мужчин, независимо от возраста и сферы занятий, а также их взглядов.
"Они (оккупанты – 24 канал) "выжигают" всех – тех, кто поддерживает Украину, кто не поддерживает, кто сомневается. Они "выжигают" всех украинцев", – подчеркнул Лисянский.
"На замену присылают россиян"
По словам правозащитника, на оккупированные территории приезжают рабочие из Екатеринбурга, Башкирии, Урала и других городов россии.
"Выжигают" мужчин, а на замену присылают россиян,
– рассказал он.
Лисянский сообщил, что уже подтверждены случаи, когда жители российских городов приехали, и уже живут и работают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Зачем кремлю принудительная мобилизация
По мнению Лисянского, кремль использует принудительную мобилизацию на оккупированных территориях для того, чтобы полностью избавиться от украинцев.
Оккупанты хотят полностью уничтожить украинскую идентичность и менталитет. Чтобы не было даже упоминания об украинской идеологии. Таковы истинные намерения кремля,
– подчеркнул правозащитник.
Павел Лисянский о мобилизации на оккупированных территориях: смотрите видео
Мобилизация на Донбассе: последние новости
- россияне незаконно мобилизовали в свое войско более 100 тысяч мужчин из оккупированного Донбасса. По информации правозащитников, почти четверть этих людей уже погибли.
- Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, на оккупированных территориях Луганской области начали работать участники. Они забирают даже студентов, почти пожилых и тех, кто "забронирован" на стратегических предприятиях. По словам Гайдая, если раньше люди могли откупиться от мобилизации, сейчас это невозможно.
- По данным источников 24 канала в украинской разведке, россия почти не заинтересована в возвращении мобилизованных жителей Донбасса. В обменные списки они практически никогда не попадают. А с начала полномасштабной войны из плена к себе домой вернулось не более 50 человек из квазиреспублик.