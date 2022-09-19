В Луганской области женщина легла под автобус с "мобилизованными", чтобы не отпускать их на фронт

На временно оккупированных территориях боевики не прекращают принудительную "мобилизацию" мужчин, которых отправляют воевать против Украины. Однако женщины стараются препятствовать этому.

Жены "мобилизованных" не хотят отпускать на "спецоперацию" своих мужей. Они понимают, что там они будут в лучшем случае пушечным мясом.

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Женщины готовы останавливать транспорт хоть голыми руками

Так, в оккупированном Алчевске на Луганщине женщины пытались перекрыть дорогу автобусу с "мобилизованными" собой. Одна из них для этого легла под колеса.

Однако это не принесло желаемых результатов, о чем пожаловалась одна из протестующих Марина Наумова, которая на данный момент беременная.

Забрали отца троих детей. Скажите мне, пожалуйста, люди добрые, что делать? Как без мужа мне детей содержать?

– спросила она.



Одна из женщин легла под автобус / Фото СтратКом ВСУ

Как избежать принудительной мобилизации на оккупированных территориях: советы от правительства

Принудительная мобилизация на оккупированных россией территориях Украины стала привычным явлением для местного населения. "Мобилизированные" оккупантам нужны, чтобы:

разведывать огневые точки ВСУ;

сохранить как можно больше военных из россии при выполнении военных операций;

снизить попадание военного контингента россиян в плен ВСУ.

Поэтому главное правило избегания принудительной мобилизации – избегать каких-либо связей с военкоматом и армией. Для этого нужно:

Изменить номер мобильного телефона или временно прекратить его использовать. Не разговаривайте по открытой связи местных операторов.

Не ходите часто в одни и те же магазины.

Если есть возможность, не живите по одному адресу более двух недель, а лучше эвакуируйтесь.

Избегайте личного получения повестки и звонков из "военкоматов".

Если оккупанты вас разыскали, то приведите доказательства, почему вы не можете воевать: религиозные убеждения, болезнь и т.д.

Если вас мобилизовали, при первой возможности сдайтесь в плен украинским военным и сообщите, что вас принудительно забрали в армию оккупантов.

В правительстве призвали также игнорировать приказы оккупантов, если попали в их войска. Ведь если вы их будете выполнять, то станете соучастником военных преступлений. Наказание за них предусмотрено даже в том случае, если мобилизация была принудительной.

Все, кто стал жертвой или свидетелем незаконных действий агрессора, могут обратиться в Национальное информационное бюро. Украина гарантирует абсолютную конфиденциальность для всех граждан, сообщающих о незаконной "мобилизации".

Принудительная мобилизация оккупантов: последние новости

В Мариуполе мужчин забирают в армию прямо с улицы. Поскольку желающих воевать за молодую "республику" нет, поэтому оккупанты принуждают людей к этому. Делают это специально созданные группы по "отлову".

Из-за принуждения к службе в армии оккупантов на временно оккупированных россией территориях Донбасса усиливаются антивоенные настроения. Однако мобилизационные меры только усиливаются. Вооруженные люди в масках хватают людей с инвалидностью, раненых, находящихся на восстановлении военных и тех, кого отправили в отпуск.

Принудительная мобилизация усилилась и в Луганской области. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, уже 10 тысяч мужчин ушли на смерть.

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