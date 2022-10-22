Что делать украинцам, которых Россия может принудительно мобилизовать на оккупированных территориях: советы

Россияне массово мобилизуют украинцев с временно захваченных территорий и отправляют их воевать против своей страны. На территории незаконных республик на оккупированном Донбассе это длится уже более 8 лет, а после 24 февраля принудительная мобилизация началась и в других регионах.

Как россияне производят принудительную мобилизацию

Об этом 24 каналу рассказал донецкий журналист, руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, с начала российско-украинской войны в 2014 году жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей россияне рассматривали как граждан квазиреспублик.

Обратите внимание Пытайтесь уехать, – Зеленский отдельно обратился к жителям оккупированных территорий

Журналист объяснил, что там была социальная мобилизация – мужчин "гребли", независимо от возраста, специальности и состояния здоровья. Те, кто хотел избежать этой мобилизации, были вынуждены месяцами не выходить из дома.

Сегодня под такой угрозой живут и жители территорий Херсонщины, Запорожья, Донецкой области и Луганской области, которые оккупанты захватили после полномасштабного вторжения. После попытки аннексии этих регионов Путиным страна-агрессор абсолютно незаконно считает проживающих там украинцев гражданами России. И соответственно – силой заставляет их выполнять так называемый "гражданский долг" и идти на войну.

"И я убежден, что совершенно такие же методы будут применяться даже на территории России. Мы видим, насколько эта "частичная мобилизация" превращается в повальную. В военкоматах особо не разбираются, подлежит ли человек под определенную волну мобилизации или соответствует той категории, которая сейчас должна быть мобилизована", – заметил Стуканов.

Оккупанты не доверяют украинцам

На территории Украины в этом контексте будет полный беспредел. Журналист объяснил, что к украинским территориям россияне относятся с большим подозрением. По его словам, они будут продолжать считать нас "хохлами", даже если и будут называть русскими или новороссами. От придания формального статуса ничего не изменилось.

Они к нам всегда будут относиться с подозрением, как к потенциальным мазепинцам, которые в любой момент могут предать "великую Россию", и поэтому в определенной степени это своего рода месть. Мол, иди и своей кровью искупай свое предательство за то, что ты на протяжении 30 лет назывался украинцем,

– считает Стуканов.

Он добавил, что в определенной степени целью россиян является направить на "защиту России" как можно больше украинцев с оккупированных территорий. Это нужно им, в том числе и для того, чтобы убить как можно больше украинских мужчин и впоследствии изменить состав населения этих регионов, механически переселив сюда россиян.

Что делать украинцам на оккупированных территориях

Стуканов подчеркнул, что украинцам на оккупированных территориях следует любым способом пытаться выехать на территорию свободной Украины или в другие страны через территорию России, пока это еще возможно.

"Потому что на сегодняшний день они будут ограничивать передвижения, устраивать фильтрационные лагеря, мобилизовать всех, кого смогут мобилизовать, и попытаются в частности депортировать наших детей, наших женщин на другие территории", – подытожил он.

Сергей Стуканов о ситуации на оккупированных территориях: смотрите видео

Мобилизацию активизировали в Луганской области

По информации Генерального штаба ВСУ, особенно активно сейчас россияне мобилизуют украинских мужчин в Луганской области. В частности, в последнее время немало таких случаев было в Станице Луганской.

Сотрудников местных коммунальных служб принудительно поставили на воинский учет по российскому законодательству. Далее им провели медосмотр, по результатам которого, как ни странно, все оказались годными к службе.