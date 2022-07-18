5 преступлений, которые совершили оккупанты, пока все обсуждают "горячие" отставки в Украине

Пока все обсуждают отставку Венедиктовой и Баканова, на временно оккупированных российской федерацией территориях Украины уже открыли 11 пунктов выдачи паспортов рф местным жителям.

Дикарские порядки оккупантов

Продолжают депортировать в рф местных жителей, например пожилую женщину, у которой двух сыновей принудительно мобилизовали (уже пришли похоронки), отправили на Дальний Восток из Снежного.

Злободневное Зачем Банковая устроила хитрую рокировку с Бакановым и Венедиктовой

"МГБ" незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаетиз-за тотального поиска местных наводчиков, которые, по их мнению, наводят ракеты ВСУ на местные склады

Начался процесс "агитации" до "референдума" по аннексии временно оккупированных рф территорий Украины.

Незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводят принудительную мобилизацию студентов 2 – 5 курсов и отправляют на фронт.

Актуальное Почему украинцам не стоит бояться страшилок шойгу о наступлении на всех фронтах

Все эти темы в ближайшие три дня обсуждать не будет смысла, информационное поле будет забито теориями конспирологии.

P.S. Я, конечно, не против, свобода слова есть свобода слова.

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