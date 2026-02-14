Единственный выход Путина: будет ли в России всеобщая мобилизация и какими будут последствия

Потери России на войне с каждым днем растут. Поэтому Владимир Путин может оказаться перед сложным выбором, который, вероятно, будет иметь серьезные последствия для его власти.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, если россияне каждый месяц пополняют свою армию 20 – 25 тысячами солдат, а Силы обороны уничтожают уничтожать 40 – 50 тысяч оккупантов, то разрушится баланс. Путину придется принимать решение о принудительной мобилизации.

Смотрите также Такое произошло впервые: какая проблема возникла в России с рекрутингом и объявит ли Путин мобилизацию

Какими будут последствия принудительной мобилизации в России?

Роман Свитан подчеркнул, что кремлевский диктатор прекрасно понимает, какие его ожидают последствия, если он введет мобилизацию.

Это одномоментно вызовет серьезный негативный эффект внутри России. Нам надо этого добиваться, уничтожая россиян на фронте, чтобы Путин запустил механизм принудительной мобилизации. Тогда сразу поднимется Кавказ (говорится о Северном Кавказе, который является частью России – 24 Канал),

– предположил он.

Полковник запаса ВСУ считает, что эта часть России уже давно ждет какого-то повода восстать против кремлевской власти.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Михаил Федоров назвал стратегическую цель нашего государства в войне – уничтожать 50 тысяч россиян каждый месяц. Это может повлиять на Кремль, ведь там появились серьезные проблемы с ресурсами и готовностью людей идти на войну.

Поэтому важно, чтобы Украина делала все для того, чтобы обострять внутреннюю ситуацию в Кремле. Говорится об экономических и военных трудностях страны-агрессора.

Как Кремль пытается справляться с проблемами в армии?