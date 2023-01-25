Принудительная паспортизация усилилась: оккупанты на Донбассе манипулируют работой

На оккупированной части Донбасса продолжается российская паспортизация. Жителям Донбасса, чтобы остаться на работе, трудовые договоры нужно обязательно перезаключать на паспорт России.

Детали рассказал известный блогер из Донецка Виталий Овчаренко, который сейчас служит в ВСУ.

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Овчаренко подчеркнул, что жители оккупированных территорий теперь просто вынуждены брать российские паспорта, чтобы кормить семьи.

И это еще один вопрос по коллаборационизму, который нам предстоит решать,

– отметил он.

Добавим, что оккупанты на временно захваченных ими территориях часто нарушают законы и обычаи войны. Одним из наиболее вопиющих примеров игнорирования норм международного права является принудительная паспортизация населения. Посредством паспортизации населения враг хочет:

усилить свои будущие переговорные позиции и легитимизировать дальнейшую вооруженную агрессию против Украины необходимостью "защиты российских граждан";

получить персональные данные украинцев и сформировать "электоральную базу" для проведения псевдореферендумов по крымскому или донбасскому сценарию;

использовать население оккупированных территорий как ресурс для пополнения рядов армии России.

Реакция Украины на это

Для того чтобы избежать принудительной паспортизации, которую оккупанты значительно ускорили, следует выехать на подконтрольную Украине территорию. Это тяжело, но возможно.

Украина не признает принудительное автоматическое приобретение жителями временно оккупированных территорий гражданства России. К тому же принудительная паспортизация не является основанием потери гражданства Украины.

Украина не собирается наказывать граждан, вынужденных взять российский паспорт. Ведь понимает, что в условиях оккупации от этого зависит возможность получать медицинскую помощь, сохранить имущество, оформить пенсию и социальные выплаты.

В то же время должностные лица, сотрудники правоохранительных органов, судьи и другие граждане, добровольно оформляющие российское гражданство ради работы в оккупационной администрации и других форм сотрудничества с врагом, будут отвечать за свои действия. Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание за коллаборационизм, государственную измену и другие преступления против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.