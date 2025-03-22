Или выезд, или паспорт России: Путин подписал новый циничный указ об украинцах на ВОТ

Российские власти усиливают давление на украинцев, которые находятся на территории России или на оккупированных ею регионах Украины. Владимир Путин подписал указ, в котором обязывает людей получить российское гражданство до 10 сентября 2025 года. Украинцы, которые откажутся это сделать, будут вынуждены выехать из России или оккупированных территорий Украины.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что такая политика Кремля продолжается уже с весны 2022 года. Однако принудительная паспортизация, которая предусматривала процесс упрощенного получения российских документов, официально завершилась 1 января 2025 года.

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Закон Путина в отношении украинцев на ВОТ

Петр Андрющенко отметил, что новый закон Путина, в отношении украинских граждан в России и на оккупированных территориях почти ничего не меняет. С начала 2025 года все, кто не получил российский паспорт имели 90 дней, чтобы подать документы для этого или же были обязаны покинуть территорию, на которой находились.

Единственное – этот указ дает возможность украинцам, не меняя статусов, идти на работу в России без прохождения определенных процедур. Граждан Украины освободили от этого до 10 сентября,

– сказал он.

Кроме того, Кремль ищет способ, чтобы предоставить российское гражданство тем украинцам, чьи территории были оккупированы после начала этого года.

Андрющенко отметил, что у россиян также возникла проблема связана с внедрением политики замещения населения.

Преимущественно это касается оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Граждане России туда не едут, но работать кому-то там надо, а украинцев недостаточно. Оккупанты таким образом разворачивают информационную кампанию, которая должна побудить граждан Украины ехать в эти области на работу,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Своим указом кремлевский диктатор кремлевский диктатор пытается решить комплексную проблему. По мнению Андрющенко, Путин подпишет еще не один документ, который будет направлен на миграционную политику в отношении украинцев.

К слову, МИД Украины осудил новый указ Путина, который заставляет украинцев на оккупированных территориях или получить российский паспорт, или покинуть свои дома. В ведомстве отметили, что этот документ ничтожен и противоречит международному праву. Такие действия Кремля являются частью политики геноцида и направлены на принудительное вытеснение украинцев или лишение их гражданства.