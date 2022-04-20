Приоритет для континента, – Зеленский о блокировании российского шантажа энергоресурсами

Сегодня был опубликован план усиления санкций против России, которая развязала и продолжает вести жестокую войну против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ночном обращении за 20 апреля.

Контекст Украина предлагает Европейскому Энергосообществу полностью запретить топливо из России

В настоящее время украинские и международные эксперты работают над программой полного запрета использования российского топлива.

По словам Зеленского, разработку первоначального плана возглавили Андрей Ермак и Майкл МакФол.

Когда будут имплементированы все ключевые направления, указанные в этом плане, Россия упустит возможность финансировать военную машину,

– подчеркнул Зеленский.

В частности, план предусматривает запрет покупки, импорта, передачи и транспортировки энергетических товаров, которые происходят, производятся или перерабатываются в России.

Смотрите вечернее обращение Зеленского за 20 апреля: