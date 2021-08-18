В приоритете безопасность, – в МИД рассказали детали эвакуации украинцев из Афганистана
Источник:24 канал
Министерство иностранных дел поговорило по телефону с гражданами в Афганистане. Они заверили, что чувствуют себя в безопасности, непосредственной угрозы жизни и здоровью на данный момент нет.
Посольство Украины изначально поддерживало с людьми связь и делает это регулярно. Об этом сообщил 24 каналу спикер МИД Олег Николенко.
К теме Для эвакуации 150 украинцев: в Афганистан вылетел самолет Минобороны
Украинцы получат инструкцию эвакуации
По его словам, как только появится возможность договориться о разблокировании базы и эвакуации, всем предоставят инструкции. Он отметил, что некоторые лица, работающие по частным контрактам, имеют альтернативные предложения помощи от своего работодателя.
Приоритет номер один – безопасность,
– отметил Николенко.
В МИД надеются, что всех граждан, которые сообщили о своем желании эвакуироваться, можно будет вывезти в ближайшее время.
Кого будут эвакуировать
Говорится об эвакуации чуть больше 150 человек, в том числе о:
- гражданах Украины афганского происхождения;
- их родных;
- гражданах других государств, касательно поддержки которых МИД получил обращение.
"Всех граждан Украины, которые сейчас находятся в Афганистане и заявили посольству Украины в Таджикистане и Пакистане либо их родственники обратились на горячую линию МИД, добавили в список на эвакуацию", – отметил Николенко.
Обратите внимание Уникальная ситуация, – в МИД рассказали, кто помогает с эвакуацией украинцев из Афганистана
В МИД рассказали об эвакуации украинцев: смотрите видео
Что известно об эвакуации украинцев
- Первых 8 украинцев эвакуировали из Афганистана ночью 16 августа.
- За первый эвакуационный рейс Украина не платила. Сейчас эвакуацию ожидают еще 150 человек.
- По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, безопасности наших граждан ничего не угрожает.