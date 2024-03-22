Нужно прибыть для приписки: Одесский ТЦК обратился к подросткам 17 лет

Одесский областной ТЦК обратился к юношам, которые родились в 2007 году. Там отметили, что соответствующие граждане должны прибыть в военкомат для приписки.

Такая процедура происходит ежегодно для юношей, которым исполнилось или должно исполниться 17 лет. В ТЦК рассказали, что нужно знать перед прибытием в военкомат.

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Заявление ТЦК

В Одесском областном ТЦК напомнили, что согласно действующему законодательству, все граждане мужского пола в год достижения 17 лет должны явиться в ТЦК на приписку. Речь идет о юношах, которые родились в 2007 году.

Лица, которые получили повестку для приписки, должны прибыть на призывные участки районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства лично. Приписке подлежат граждане мужского пола, проживающие на территории района или города,

– отметили в ТЦК.

В полученной гражданами повестке содержится информация о перечне документов, которые они должны предоставить ТЦК. В то же время в военкомате отмечают, что юноши должны прибыть на участки в срок, указанный в повестке. Если лицо не может этого сделать, то должны быть уважительные причины.

Приписная кампания нужна для взятия юношей на воинский учет, определения количества будущих военнообязанных, как много из них пригодны для военной службы, а также для установления их личных качеств, профессии, уровня образования,

– объяснили в Одесском ТЦК.

Отмечается, что удостоверение о приписке к призывному участку выдается гражданам, которых по результатам прохождения комиссии по вопросам приписки признаны годными или временно непригодными к военной службе или такими, что нуждаются в лечении.

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