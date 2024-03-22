Така процедура відбувається щорічно для юнаків, яким виповнилося або ж має виповнитися 17 років. У ТЦК розповіли, що потрібно знати перед прибуттям до військкомату.
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Заява ТЦК
В Одеському обласному ТЦК нагадали, що згідно з чинним законодавством, усі громадяни чоловічої статті у рік досягнення 17 років повинні явитися до ТЦК на приписку. Йдеться про юнаків, які народилися у 2007 році.
Особи, які отримали повістку для приписки, мають прибути на призовні дільниці районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання особисто. Приписці підлягають громадяни чоловічої статті, які мешкають на території району чи міста,
– зазначили у ТЦК.
В отриманій громадянами повістці міститься інформація про перелік документів, які вони мають надати ТЦК. Водночас у військкоматі наголошують, що юнаки мають прибути на дільниці у строк, вказаний у повістці. Якщо особа не може цього зробити, то мають бути поважні причини.
Приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік, визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних, як багато з них придатні для військової служби, а також для встановлення їх особистих якостей, фаху, рівня освіти,
– пояснили в Одеському ТЦК.
Зазначається, що посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, яких за результатами проходження комісії з питань приписки визнано придатними або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування.
Чи мобілізують до 27 років
- Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язаних до 27 років не можуть мобілізувати. Всього є три категорії військового обліку: облік призовників, облік військовозобов'язаних, облік резервістів.
- Наприклад, юнаки, яким виповнилося 17 років, стають на військовий облік та отримують приписне посвідчення. В обов'язковому порядку юнаки стають на військовий облік як призовники на строкову військову службу. Незважаючи на відсутність призову під час воєнного стану, процес реєстрації не скасовували.
- Водночас рішення про переведення призовників із військового обліку до військовозобов'язаних ухвалює призовна комісія. Чоловік прибуває на ВЛК, після чого визначається його придатність до служби. Лише у 27 років чоловік за мобілізацією може потрапити в армію.