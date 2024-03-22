Така процедура відбувається щорічно для юнаків, яким виповнилося або ж має виповнитися 17 років. У ТЦК розповіли, що потрібно знати перед прибуттям до військкомату.

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Заява ТЦК

В Одеському обласному ТЦК нагадали, що згідно з чинним законодавством, усі громадяни чоловічої статті у рік досягнення 17 років повинні явитися до ТЦК на приписку. Йдеться про юнаків, які народилися у 2007 році.

Особи, які отримали повістку для приписки, мають прибути на призовні дільниці районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання особисто. Приписці підлягають громадяни чоловічої статті, які мешкають на території району чи міста,

– зазначили у ТЦК.

В отриманій громадянами повістці міститься інформація про перелік документів, які вони мають надати ТЦК. Водночас у військкоматі наголошують, що юнаки мають прибути на дільниці у строк, вказаний у повістці. Якщо особа не може цього зробити, то мають бути поважні причини.

Приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік, визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних, як багато з них придатні для військової служби, а також для встановлення їх особистих якостей, фаху, рівня освіти,

– пояснили в Одеському ТЦК.

Зазначається, що посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, яких за результатами проходження комісії з питань приписки визнано придатними або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування.

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