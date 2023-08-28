Стоит ли коррупцию приравнивать к государственной измене: политолог назвал "за" и "против"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил во время действия военного положения коррупцию приравнять к государственной измене. Это будет серьезным инструментом для того, чтобы чиновники даже не думали о взятках.

Заявление президента 24 Каналу прокомментировал политолог Олег Лесной. По его мнению, это дискуссионный вопрос, который общество обсудит, и в результате будет выбран оптимальный вариант.

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Мнение общества разделилось

Эта мера будет применяться исключительно в период военного положения. Когда война закончится, все вернется в рамки действующего законодательства.

Есть те, кто "за" и "против", кто-то видит в этом сталинизм и т.д. Как только возникают крупные коррупционные скандалы, все говорят, мол, где президент и почему он ничего не делает. Здесь глава государства озвучил вариант решения проблемы и сразу люди в другую сторону ушли.

– сказал Лесной.

Появилась дискуссия, которая, в принципе, должна быть в демократическом обществе. По мнению политолога, если брать за основу, что это во время войны, то, возможно, такое нововведение может иметь место, но надо качественно проработать юридически.

"Но только на период войны, чтобы ускорить процессы борьбы с конкретными крупными коррупционерами, которые не смогут выйти под залог и убежать", – заметил Лесной.

Почему мнение общества относительно предложения Зеленского разделилось: смотрите видео

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