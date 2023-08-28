Заяву президента 24 Каналу прокоментував політолог Олег Лісний. На його думку, це дискусійне питання, яке суспільство обговорить, і в результаті буде обраний оптимальний варіант.

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Думка суспільства розділилася

Ця міра застосовуватиметься виключно на період воєнного стану. Коли війна закінчиться, то все повернеться у рамки чинного законодавства.

Є ті, хто "за" і ті, хто "проти", хтось бачить у цьому сталінізм тощо. Як тільки виникають великі корупційні скандали, то всі кажуть, мовляв, де президент і чому він нічого не робить. Тут глава держави озвучив варіант розв'язання проблеми й одразу люди в іншу сторону пішли,

– мовив Лісний.

З'явилася дискусія, яка загалом повинна бути у демократичному суспільстві. На думку політолога, якщо брати за основу, що це під час війни, то, можливо, таке нововведення може мати місце, але треба дуже якісно пропрацювати юридично.

"Але тільки на період війни, щоб пришвидшити процеси боротьби з конкретними великими корупціонерами, які не зможуть вийти під заставу і втекти", – зауважив Лісний.

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